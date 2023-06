Halka śpiewa już 140 lat. Wyjątkowe urodziny chóru męskiego z Bydgoszczy

"Halka" to najstarszy w Bydgoszczy chór męski, a zarazem jeden ze starszych istniejących do dzisiaj chórów amatorskich w kraju. Rok 2023 jest jubileuszowym w historii zespołu, bo w marcu minęło 140 lat od założenia Towarzystwa Śpiewu "Halka". Z tej okazji już dzisiaj rozpoczyna się cykl wydarzeń, które mają uczcić te rocznicę.

W piątek, 23 czerwca na ulicy Mostowej otwarta zostanie specjalna, poświęcona historii chóru wystawa fotograficzna. To będzie miało miejsce w samo południe. Pół godziny później nastąpić ma odsłonięcie tablicy pamiątkowej na grobie przedostatniego prezesa Halki, Krzysztofa Sowy. We wtorek po jubileuszu chórzyści planują odśpiewanie utworu „Na Sybir” do wiersza Ludwika Sosnowskiego nad jego mogiłą na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy.