Historyczny dzień polskiego short tracku! Sztafeta pojedzie na igrzyska do Pekinu!

– To jest historyczny moment – cieszy się Nikola Mazur, która razem z Natalią Maliszewską, Kamilą Stormowską i Gabrielą Topolską tworzyły polską sztafetę. Szczęście biało-czerwonym w tegorocznym Pucharze Świata nie sprzyjało, bo dwukrotnie błędne decyzje sędziów pozbawiały je wyższych lokat.

– W Nagoi była niesłuszna dyskwalifikacja, gdy sędziowie uznali, że było blokowanie nogą, a tak naprawdę rywalka we mnie wjechała, a w Pekinie z kolei Amerykanki nie dostały dyskwalifikacji, choć powinny – opowiada Kamila Stormowska.

Liderka polskiej kadry Natalia Maliszewska podkreśla, że gdyby nie niesłuszna dyskwalifikacja w Nagoi, to już w piątek byłoby jasne, że polska sztafeta pojedzie na igrzyska. – Niepotrzebnie odkładaliśmy to na za pięć dwunasta, ale za to mamy dziś piękną niedzielę i wiemy, że jedziemy. Widzimy się na igrzyskach! – mówi.