Horoskop partnerski na 2024 rok. Te znaki zodiaku stworzą pary w nowym roku

Brak dopasowania między sobą to niekoniecznie koniec znajomości. Możliwe, że to tylko nie ten czas i nie to miejsce. Faktem jest, że niektóre znaki zodiaku znajdują między sobą porozumienie już od pierwszego słowa, a inne mimo szczerych prób nie potrafią się dogadać. Sami pewnie nie raz doświadczyliście irracjonalnej niechęci do kogoś, kogo nawet nie poznaliście.

Znaki zodiaku podzielone są na 4 żywioły i do każdego z nich przypasowane są trzy z nich. I nie przypadkiem znaki ognia mają problem z porozumieniem się z tym z żywiołu wody.