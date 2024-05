Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [20.05.2024]

Hortensja - egzotyczna piękność z Japonii

Wiosna i jesień to idealny czas na sadzenie hortensji. Te piękne kwiaty pochodzą z Japonii, do Europy trafiły pod koniec XVIII wieku. Kwiaty hortensji są niezwykle efektowne - mają kształt dużych, kulistych kwiatostanów, występują w wielu odmianach kolorystycznych.

Hortensja - jakie lubi warunki

Jak podlewać hortensje?

Trik na kwitnienie hortensji

Na ilość kwiatów u hortensji wpływa wiele czynników, najważniejsze to dostarczanie odpowiedniej ilości wody oraz nawożenie. Nawozy zawierają składniki niezbędne do wzrostu rośliny, ale także do tworzenia się zawiązków kwiatów. By hortensja miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz hortensje, by bujnie kwitły.