Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023 - to niezwykle rzadkie zjawisko. Czy teraz będzie widoczne w Polsce? Sprawdź, gdzie oglądać

Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023

Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023 - co to znaczy?

Jak twierdzi Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach", hybrydowe zaćmienie Słońca to niezwykle rzadka sytuacja , gdy Księżyc rzucający cień na naszą planetę jest w tak szczególnej odległości od Ziemi, że na skutek jej krzywizny w jednym miejscu jego odległość od powierzchni pozwala zobaczyć zaćmienie całkowite, ale w innych jest ona już zbyt duża i dochodzi do zaćmienia obrączkowego.

Hybrydowe zaćmienie Słońca oznacza, że dojdzie zarówno do obrączkowego, jak i do całkowitego zaćmienia Słońca. To zaćmienie Słońca jest hybrydą pomiędzy zaćmieniem obrączkowym, w którym można zobaczyć pierścień ognia wokół Słońca, a zaćmieniem całkowitym, gdy niebo staje się ciemne.

Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023. Czy zjawisko będzie widoczne w Polsce? Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać

Czy hybrydowe zaćmienie Słońca będzie widoczne w Polsce? Niestety nie. Hybrydowego zaćmienia Słońca kwiecień 2023 nie zobaczymy w Polsce. To wyjątkowe zjawisko będzie widoczne głównie z pasu morza i oceanów. Hybrydowe zaćmienie Słońca będzie widoczne jedynie w takich miejscach, jak Timor Wschodni - państwo na wyspie Timor w Archipelagu Malajskim od zachodu graniczące z Indonezją, niewielki półwysep w północno-zachodniej Australii oraz Papua Zachodnia - prowincja w Indonezji na wyspie Nowa Gwinea.

Najpierw podczas wschodu Słońca nad południową częścią Oceanu Indyjskiego nastąpi krótkie zaćmienie obrączkowe trwające do ok. 5 sekund. Później szybko przejdzie ono w zaćmienie całkowite, które w maksymalnej fazie potrwa około 1 minuty i 16 sekund. Na koniec zaćmienie znowu zmieni się w obrączkowe, które podczas zachodu potrwa do ok. 10 sekund - tłumaczy Karol Wójcicki.