Ile uczeń i student mogą dorobić do renty rodzinnej? Nowe limity

Od 1 września br. obowiązują nowe limity dorabiania do emerytur i rent, także rodzinnych. Pierwszy wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia - 3853,20 zł brutto. Do tej kwoty studenci oraz uczniowie, którzy pobierają renty rodzinne, mogą dorobić bez żadnych konsekwencji.

Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - 7155,90 zł brutto. Jego przekroczenie może spowodować, że ZUS zawiesi wypłatę świadczenia za dany miesiąc. Jeśli natomiast przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130 proc. tego wynagrodzenia, rentę rodzinną ZUS zmniejszy o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

- W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to kwota 549,71 zł. Natomiast, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia limitów przychodów zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody - zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.