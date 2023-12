Imieniny Barbary. Mamy najlepsze życzenia dla Barbary - idealne na krótkie sms [4.12.2023]

Życzenia imieninowe dla Barbary/Basi - rymowanki

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się...

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień, uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki.

Dzień taki jak ten, raz do roku się zdarza.

Minie on jak sen, co się nie powtarza.

Pęk kwiatów pachnących i słońce na niebie,

moc życzeń gorących z okazji imienin dla Ciebie

Basieńko! Przy dzisiejszym dniu radości

życzę Ci 100 lat spędzonych w szczęściu i pomyślności.

Niech Ci życie w miłości płynie

i niech Cię wygrana w totka nie ominie!

Wszystkiego najlepszego z okazji imienin