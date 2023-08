Imieniny Julii. Mamy wierszyki, krótkie SMS, życzenia i rymowanki

Życzenia imieninowe dla Julii - wierszyki

Życzenia imieninowe dla Julii - rymowanki

W tym wyjątkowym dniu, życzę mojej kochanej imienniczce, wielkiej miłości, żaru namiętności, kochanka przystojnego i męża bogatego. Koleżanek wyrozumiałych, by dobre rady dawały. Urody - nie kowala, lecz nimfy, co między stogami gania.

Życzenia imieninowe dla Julii - sms

Twoje imię w kalendarzu, To jest Twój szczęśliwy dzień, Poczta kwiatów w korytarzu, Już za chwilę spotka Cię! Życzeń pęki weź do serca, I uśmiechaj często się... Smutków niech Ci nikt nie wkręca, Dziś są imieniny Twe!

Z okazji imienin, życzę Ci, aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś, żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu i pogoda ducha na co dzień.

Wiele gwiazdek jest nocą na niebie, tyle samo najlepszych życzeń ślę właśnie do Ciebie. Dużo zdrówka, szczęścia i radości, niech Twój śliczny uśmiech na buzi zawsze gości, by było coraz mniej złości, a więcej pięknej miłości. Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń, tych dużych i tych małych

Sukcesów w życiu, szczęścia w miłości,

dużo uśmiechów, dużo radości,

spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń

i samych w życiu przyjemnych wrażeń,

dużo uśmiechu i moc słodyczy,

Uśmiechnij się solenizantko,

puchary szampanem napełnij prędko,

Twoi goście niech piją Twe zdrowie,

resztę później Ci dopowiem.

Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość

Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy

Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia

Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu

Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia

Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...

Niech Ci słonko jasno świeci,

Niech Ci czas radośnie leci,

Niech Cię miną smutki, złości

I nastanie czas radości!