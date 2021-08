Imprezy w Brodnicy i powiecie brodnickim w weekend 27-29 sierpnia, w tym koncert Agnieszki Chylińskiej. Sprawdźcie szczegóły!

Jeszcze przed rozpoczęciem weekendu zaplanowano dwa bezpłatne spotkania na terenie powiatu brodnickiego: pierwsze, rozpoczynające się w czwartek, 26 sierpnia o g. 19.30 w Osadzie Rybackiej to spektakl "Powrót do korzeni", a drugie spotkanie to warsztaty kulinarne dla dzieci organizowane przez klub młodzieżowy od g. 10 w piątek, 27 sierpnia w Centrum Kultury i Sportu w Osieku.

W piątek, 27 sierpnia o g. 19 spotykamy się z kolei na Przedzamczu w Brodnicy, aby pożegnać lato. Od tej godziny na scenie będzie grała poznańska grupa muzyczna Redcarpet tworząca utwory łączące rock alternatywny, post-rock i energetyczny indie rock z domieszką ambientu. O g. 20 na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska, którą mieszkańcy Brodnicy w głosowaniu internetowym wybrali jako gwiazdę Dni Brodnicy 2020. Impreza ta w minionym roku nie odbyła się jednak przez epidemię koronawirusa, w związku z tym Agnieszkę Chylińską powitamy w Brodnicy w sierpniu 2021 r. - Dawno nie byłam w Brodnicy i cieszę się, że w końcu mogę tam dotrzeć. Serdecznie was zapraszam, bo jeśli będzie was dużo, to jadę będę przeszczęśliwa. Wtedy jesteśmy razem i możemy razem zrobić genialny koncert, bo pamiętajcie, że koncert to nie jest tylko artysta, to przede wszystkim publiczność - mówiła Agnieszka Chylińska, zapraszając na koncert mieszkańców Brodnicy. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Warto podkreślić, że w związku z organizacją imprezy Zakończenie Lata w Brodnicy w g. 18-22.30 wyłączona z ruchu pojazdów będzie ul. Zamkowa w Brodnicy. Organizatorem koncertów jest Urząd Miejski w Brodnicy. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kolejnego dnia, w sobotę, 28 sierpnia ponownie spotykamy się na Przedzamczu w Brodnicy, przy Pałacu Anny Wazówny, gdzie od g. 10 odbędzie się jubileuszowy 25. Rajd Brodnicki. Trasa rajdu będzie prowadziła m.in. przez Jajkowo, Wielki Głęboczek, Augustowo, Janówko, Samin, Brzozie. Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS "25. Rajd Brodnicki" dostępne pod tym linkiem wypełnione zgłoszenie musi przesłać do czwartku, 26 sierpnia do g. 15 na adres e-mail: [email protected] lub złożyć w dniu imprezy w biurze imprezy w Ośrodka Wypoczynkowego "Stepol" w Bachotku do g. 8. Impreza organizowana jest przez Automobilklub Toruński. W g. 7-12.30 zamknięta dla ruchu pojazdów będzie ul. Zamkowa w Brodnicy od Komendy Powiatowej Policji do ul. Św. Jakuba.

W sobotę, 28 sierpnia utrudnienia czekają nie tylko na kierowców z Brodnicy, ale też z innych części powiatu brodnickiego, ponieważ między godzinami 12-15 na terenie naszego powiatu odbędzie się przejazd kolumny motocyklistów biorących udział w zlocie motocyklowym Moto-Camping w Cichem, organizowanego przez Brodnickie Stowarzyszenie Motocyklistów Brobikers. Trasa przejazdu motocykli: Ciche – Zbiczno – Pokrzydowo – Jajkowo – Brodnica (ulice Sikorskiego, Sądowa, Kamionka, Duży Rynek, Mostowa, Sienkiewicza, Zamkowa) – Zbiczno – Ciche. W związku ze Zlotem Motocyklowym w g. 12-15 zamknięty będzie parking samochodowy przy Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej w Brodnicy.

Także 28 sierpnia, od g. 10 na stadionie przy ul. Królowej Jadwigi 1 w Brodnicy odbędzie się Turniej Piłki Ręcznej Plażowej Młodzików, organizowany przez Międzyszkolny Klub Sportowy Brodnica.

Impreza tego dnia obędzie się także w gminie Brodnica. Od g. 16 do g. 20 na placu przy świetlicy wiejskiej w Szczuce odbędzie się sportowo-rekreacyjny piknik rodzinny. W planach są konkursy, gry i zabawy kierowane szczególnie do dzieci. Na piknik rodzinny w Szczuce mieszkańców gminy Brodnicy zaprasza wójt tej gminy, rada sołecka i sołtys sołectwa w Szczuce oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Szczuce.

Z kolei w gminie Zbiczno w sobotę, 28 sierpnia zorganizowane zostaną dożynki gminne. Zbiórka o g. 14 przy stawie w Najmowie, kolejno przemarsz korowodu dożynkowego, o g. 14.30 msza święta, a po jej zakończeniu, o g. 15.30, rozpoczęcie części oficjalnej oraz występy, m.in. orkiestry dętej, zespołów Wesołe Kumoszki, Pokrzydowianki i Luminacja. Na dzieci w trakcie dożynek będą czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie, a na wszystkich poczęstunek.

Natomiast w sąsiednim powiecie nowomiejskim w sobotę, 28 sierpnia o g. 11 na placu przy ul. Jagiellońska 25 w Nowym Mieście Lubawskim zorganizowany zostanie wyścig na hulajnogach dla dzieci. Nie obowiązują zapisy. Co ciekawe, podczas wyścigu zorganizowany zostanie konkurs na nazwę osoby jeżdżącej na hulajnodze. Propozycje uczestnicy konkursu będą zapisywać na karteczkach. Organizatorem spotkania i konkursu jest Piotr Żmijewski.

Dożynki zaplanowano także w Brzoziu, ale na niedzielę, 29 sierpnia. Dożynki zainauguruje msza święta, a po niej od g. 15 w asyście orkiestry dętej odbędzie się przemarsz korowodu do Zespołu Wodno-Parkowego, gdzie odbędzie się zabawa dożynkowa z lokalnymi potrawami, animatorem, dmuchańcami i koncertem zespołu Elixir. W trakcie dożynek będzie zorganizowana loteria fantowa dla Tartaku Nara, którego część spłonęła, o czym pisaliśmy tutaj.

Tego samego dnia, w niedzielę, 29 sierpnia, dożynki odbędą się w Świedziebni. O g. 14 odprawiona zostanie msza święta, a o g. 15.15 na placu przy świetlicy parafialnej zagra Parafialno-Strażacka Orkiestra Dęta, będzie poczęstunek, a także możliwość zaszczepienia i spisania się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.