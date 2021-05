Imprezy z okazji Dnia Dziecka. Jedna w Tucholi, druga w Woziwodzie

Zobacz wideo: Niestety - rak zabija coraz więcej mieszkańców regionu.[xlinl]59a3cdf1-e904-751b-b243-d21e0c7561bd,f12f3e55-ecf8-f42b-3fe7-4a45ec2d7695[/xlink] 30 maja od godz. 11 do 15 na polu biwakowym w Woziwodzie będzie festyn z okazji Dnia Dziecka. W programie: dmuchany zamek XXL, twister XXL, pokaz wielkich baniek, malowanie twarzy, animacje dla dzieci, wata cukrowa, fotobudka, balony, ognisko, basen z piłeczkami, punkt wspinaczkowy, rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, przejażdżka kucykiem, warsztaty "Las w słoiku", koncert Emilii Urban, gra terenowa dla dzieci "W poszukiwaniu leśnego skarbu". Goście specjalni to: Elmo, Spiderman. Płatny będzie przejazd kucykiem.

W Toruniu jest pięknie, ale koniecznie przyjedźcie do nas, w Bory Tucholskie!

Odpłatność od dziecka za wejście na festyn: 10 zł, rodzic: 5 zł. Informacje: 505 854 002 Druga impreza będzie 1 czerwca od godz. 12 do 17 w Powiatowym Centrum Wsparcia w Tucholi przy ul. Kościuszki 16.

Miejsce: Powiatowe Centrum Wsparcia w Tucholi ul. Kościuszki 16. Przy głównym wejściu do bo budynku będzie obchodzony

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Realizowany jest w ramach konkursu grantowego "Rodzina Zastępcza skarbem opuszczonych serc".

Od godz. 12 do 13 - "Rodzina zastępcza skarbem opuszczonych serc": kampania rodzicielstwa zastępczego. Prezentacja realizacji projektu i pokaż filmu o rodzicielstwie zastępczym w powiecie tucholskim. Miejsce - duża sala konferencyjna, II piętro. Do godz. 17 będzie możliwość skorzystania z różnych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Na tylnym parkingu Powiatowy Dzień Dziecka i Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Będzie poczęstunek, konkursy i zabawy z nagrodami, stoiska promocyjne i loteria fantowa.