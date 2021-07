Ino-Rock Festival 2021. 28 sierpnia 2021 r. w inowrocławskim Teatrze Letnim wystąpią: Obrasqi, Frontal Cortex, RPWL, Eivør i Sólstafir

W sobotę, 28 sierpnia, w inowrocławskim Teatrze Letnim odbędzie się 13. edycja Ino-Rock Festival. Tego dnia od godz. 16.30 w inowrocławskim Teatrze Letnim miłośnikom dobrego rocka zaprezentują się zespoły: Obrasqi (Polska), Frontal Cortex (Polska), RPWL (Niemcy), Eivør (Wyspy Owcze) i gwiazda wieczoru Sólstafir (Islandia).

Bilety w cenie 199 zł można kupować w sklepie Forte przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Inowrocławiu (tel. 602 524 964) poprzez stronę www.rockserwis. pl oraz Ticketmaster(www.ticketmaster.pl) i Eventim (www. eventim.pl).

Ino Rock Festival - impreza dla miłośników dobrego rocka

Ino-Rock Festival to cykliczna impreza, która po raz pierwszy odbyła się w 2008 r. Obok uznanych gwiazd pojawiają się debiutanci i artyści niszowi. Podczas dotychczasowych edycji publiczność miała okazję podziwiać następujących wykonawców: Steve Hackett Band, Hawkwind, Fish, Focus, Anathema, Lacrimosa, Brendan Perry, Anathema, Gazpacho, Riverside, IQ, Pain Of Salvation, Tim Bowness, Mostly Autumn, Anekdoten, Anglagard, Mystery, Ozric Tentacles, Motorpsycho, Nino Katamadze & Insight, Nosound, Airbag, Gazpacho, Haken, Dungen, The Pineapple Thief, Iamthemorning, Soen, Wolf People, Agusa, Qui0dam, Meller Gołyźniak Duda, Collage, Indukti, Millenium, Lizard, Tune, Believe, Osada Vida, After, Votum, State Urge, Soma White, Lebowski, Hipgnosis. Organizatorzy imprezy to Rock-Serwis Piotr Kosiński i Kujawskie Centrum Kultury. Festiwalowi patronuje prezydent Inowrocławia, zaś patronat radiowy sprawuje Radio Rockserwis FM.