Inowrocław. Biegi dzieci i młodzieży w ramach Orange Run Grand Prix Inowrocławia. Wszyscy byli zwycięzcami. Zdjęcia

Najmłodsi uczestnicy Orange Run rywalizowali na kilku dystansach w zależności od kategorii wiekowej. Maluchy miały do pokonania 100 metrów. Starsze dzieciaki walczyły na 400-metrowym dystansie. Kolejna kategoria wiekowa mierzyła siły pokonując 800 metrów, a młodzież do pokonania miała kilometr. Choć rywalizacja na bieżni Stadionu Miejskiego im. Inowrocławski Olimpijczyków była zacięta, to nie było tabel i klasyfikacji. Zwycięzcami zawodów byli wszyscy, którzy stanęli na starcie i pokonali swój dystans.