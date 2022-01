Inowrocław ma coraz mniej mieszkańców. W stolicy Kujaw zachodnich pogłębia się ujemny przyrost naturalny i niekorzystna struktura wiekowa

Sytuacja demograficzna w Inowrocławiu 2022

Tak więc inowrocławianie czasowo u nas nieobecni, a pracujący w innych krajach, uwzględniani są w statystyce GUS . Podobnie jak ich dzieci, przychodzące tam na świat. Wiadomo, emigracja młodych ludzi w poszukiwaniu lepszych warunków życia, zapoczątkowana w 2004 r., po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wycisnęła też piętno na osłabieniu "dzietności". - Tylko w ostatnich trzech latach w naszym urzędzie wydaliśmy ponad 330 transkrypcji aktów urodzenia, czyli zagranicznych aktów urodzenia - przyznaje Jacek Nijak , kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. A transkrypcja jest sporządzana tylko w przypadku starań o polski paszport, dowód osobisty i numer PESEL. Niewykluczone, że urodzeń było znacznie więcej. Rodzice nie mają bowiem obowiązku rejestracji w Polsce dzieci urodzonych poza granicami kraju. Wróćmy do pozostałych danych demograficznych z inowrocławskiego ratusza.

Więcej osób się osiedla w Inowrocławiu niż wymeldowuje, ale...

Ujemny przyrost naturalny w Inowrocławiu coraz większy

Pogłębia się natomiast ujemny przyrost naturalny, co wpływa na zwiększenie dysproporcji między grupami wiekowymi ludności. W 2021 r. mieszkanki Inowrocławia urodziły 450 dzieci (spadek o 54 w stosunku do poprzedniego roku). Z kolei zgonów zarejestrowano 1131 (wzrost o 24). Dla porównania w 1998 r., kiedy miasto liczyło 79 534 mieszkańców, na świat przyszło 900 maluszków, a zgonów zarejestrowano 697. Ostatni dodatni przyrost naturalny miał miejsce w 2009 r. (804 urodzenia oraz 798 zgonów). Okazuje się, że do poprawy wskaźnika dzietności wcale nie przyczynił się rządowy program "Rodzina 500 plus", połączony z wypłatą 500 zł za każde dziecko, chociaż takie były jego główne założenia. On tylko poprawił sytuację materialną najbiedniejszych rodzin. Według publikacji GUS, współczynnik dzietności w 2020 r. wynosił 1,37. Dla uzyskania poziomu zastępowalności pokoleń, przelicznik ten powinien się kształtować w wysokości co najmniej 2,1.