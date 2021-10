Inowrocław otrzymał 5 mln zł z Polskiego Ładu. Prezydent Ryszard Brejza przekonuje, że musiało dojść do błędu. Jest apel

Z pewną nadzieją odbieraliśmy zapewnienia Pana Ministra jako przewodniczącego komisji do spraw wsparcia Rządowego Funduszu Polski Ład o sprawiedliwym proporcjonalnym do wielkości gminy podziale pieniędzy na inwestycje gminne. Mówił Pan m.in. ,,Gminy do 20 tys. mieszkańców to są inwestycje paromilionowe, maksymalnie parę milionów złotych (…). Gminy, które są stolicami powiatów, to są większe inwestycje (…). Dalej większe miasta, to już są wielkie inwestycje, kilkudziesięciomilionowe”.