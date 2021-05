Inowrocław. Sławomir Szeliga wraz z synem Kacprem ruszyli śladami serialu "Stawiam na Tolka Banana". Zdjęcia

7-odcinkowy serial "Stawiam na Tolka Banana" nakręcił w 1973 roku Stanisław Jędryka, na podstawie powieści Adama Bahdaja, o tym samym tytule. Opowiada on o grupce trudnej młodzieży, na którą pozytywny wpływ ma postać Tolka Banana.

Główne role w serialu zagrali:

Filip Łobodziński (jako Julek Seratowicz),

Agata Siecińska (jako Krysia „Karioka”),

Henryk Gołębiewski (jako Bolek Pabisz „Cegiełka”),

Sergiusz Lach (jako Filipek),

Jacek Zejdler (jako Szymek Krusz „Tolek Banan”),

Andrzej Kowalewicz (jako Janek „Cygan”).

Sławomir Szeliga wraz z synem Kacprem dotarli w Warszawie i miejscowościach w okolicach stolicy do miejsc, będących planami serialu. Wiele z nich zmieniło się bardzo. Niektóre obiekty już nieistnieją, a inne zostały mocno przebudowane. Są też i takie, które mimo upływu lat wciąż wyglądają tak, jakby dopiero przechadzał się tam ze swoją ekipą Tolek Banan. Zresztą najlepiej zobaczyć to na zdjęciach Sławomira Szeligi, które porównuje on do kadrów z filmu. Zapraszamy więc do oglądania fotogalerii.