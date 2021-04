Inowrocław - Stypendia artystyczne dla mieszkańców Inowrocławia. Kto je otrzymał? Sprawdź

Horizon Zero Dawn za darmo na PS5 i PS4. Jak pobrać grę?

Od środy 20 kwietnia można za darmo zagrać w Horizon Zero Dawn. Co lepsze, nie jest to oferta tymczasowa ani okresowa! Wszyscy użytkownicy PS4 i PS5, niezależnie od posiadania abonamentu PS Plus, mogą pobrać darmowy egzemplarz ekskluzywnego tytułu - Horizon Zero Dawn. Jak pobrać grę całkowicie za darmo? Sprawdź!