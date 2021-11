Inwestycje w ZS 1 w Golubiu-Dobrzyniu za ponad 13,5 mln zł. Jak zmieni się szkoła?

Są deklaracje o przyznaniu dofinansowań dla samorządów w ramach Polskiego Ładu. Do naszego powiatu ma trafić około 47 mln zł. Najwięcej, bo 13,5 mln zł otrzyma Starostwo Powiatowe. Pieniądze mają pójść na inwestycje w Zespole Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu. Kilka lat temu szkoła została zmodernizowana. Co więc jeszcze można w niej zrobić za kilkanaście milionów złotych?

- Żadna nasza szkoła powiatowa nie ma porządnej hali sportowej, z trybunami, by można było zorganizować zawody powiatowe. Zapadła decyzja by halę wybudować, z widownią dla 120 osób przy Zespole Szkół nr 1. Ponadto chcemy zmodernizować istniejące boisko szkolne oraz wybudować nowe elementy do lekkiej atletyki – bieżnię, rzutnię oraz rekreacji. Planowana jest też przebudowa skrzydła przeznaczonego do nauki języków obcych – na siedzibę szkoły muzycznej. Ponadto chcemy utworzyć parkingi dla autokarów i samochodów, zainwestować w oświetlenie i ogrodzenie – mówi starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski.