Jakie będzie kolumbarium w Tucholi? Jest już projekt. Teraz Przedsiębiorstwo Komunalne szuka wykonawcy

Kolumbarium w Tucholi - bez monumentalizmu

Prezes chce uniknąć monumentalizmu - używając porównania - kolumbarium nie może być wielką ścianą płaczu. Ważne jest, by te moduły współgrały z cmentarzem, wkomponowały się.

Chodzi m.in. o takie sytuacje, kiedy na cmentarzu będą takie nabożeństwa jak we Wszystkich Świętych. By inni ludzie, którzy są na grobach swoich bliskich, nie zostali odcięci od widoku krzyża czy miejsca, gdzie jest procesja z księdzem.

To determinowało sposób, w jaki kolumbarium będzie wykonane. Przy okazji do zrobienia są zrobienie skarpy i dokończenie dalszych ścieżek. Prezes mówi, że bez problemu spółka może podjąć się sfinansowania czy wyłożenia funduszy na te pierwsze moduły.