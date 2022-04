Janowiec Wlkp. XXXII Biegi im. Tomasza Hopfera: Główny na 10 km oraz biegi towarzyszące dzieci i młodzieży [zdjęcia, wyniki]

Swego czasu startowali tu także Kenijczycy, zgarniając pierwsze miejsca. W ostatnich latach wyścig na dystansie głównym 10 km rozgrywa się między Polakami i Ukraińcami.

Nie inaczej było tym razem.

23 kwietnia 2022 roku do rywalizacji stanęło 200 zawodników. Już w połowie 10-kilometrowej trasy wiodącej do Wybranowa (i z powrotem na janowiecki rynek) na prowadzenie wyszli dwaj obywatele Ukrainy. I to oni wyznaczali tempo, ostatecznie zwyciężając. Trzeci był Polak.

Opinie po wyścigu? Po pierwsze słychać było takie:

- Wspaniała organizacja, świetna impreza. A dzięki głośnym powitaniom każdego zawodnika i ja czułem się tak, jakbym wbiegł pierwszy, choć w istocie zająłem dalszą pozycję. Poza tym publika - na innych biegach nie ma aż tylu obserwatorów. To też podkręca atmosferę. Brawa dla Janowca! Także za akcenty solidarności z Ukrainą - powiedział nam jeden z zawodników po dotarciu na metę.