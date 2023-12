Joanna Scheuring-Wielgus o zmianach w mediach publicznych: - Prawo nie będzie łamane

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Wiceminister kultury została zapytana w TVN24, czy "sejmowa uchwała w sprawie mediów ma być czymś w rodzaju przepustki dla rządu do dokonania wielkiej zmiany w mediach publicznych". "Sejmowa uchwała, którą wczoraj przegłosowaliśmy, jest po pierwsze symbolem, pokazaniem tego, co się przez ostatnie osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w mediach publicznych wydarzyło, ale również jest drogowskazem dla rządu, co powinno się wydarzyć w kwestii mediów publicznych" - podkreśliła Scheuring-Wielgus.