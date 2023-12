Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety [4.12.2023 r.]

Imperium nieruchomości Józefa Wojciechowskiego

Józef Wojciechowski bez wątpienia jest największym potentatem na rynku nieruchomości w Polsce. Jego firma JW Construction ma na koncie kilkadziesiąt tysięcy wybudowanych mieszkań. Spełnił tym samym marzenia tysięcy Polaków o posiadaniu własnych czterech kątów. Deweloper w 2019 roku trafił na listę Forbesa jako jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. 76-letni milioner jest właścicielem Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju. W latach 2006–2012 był właścicielem klubu sportowego Polonia Warszawa. W 2016 roku Wojciechowski był kontrkandydatem Zbigniewa Bońka do objęcia funkcji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, jednak biznesmenowi nie udało się objąć fotelu prezesa.

Kobiety znanego milionera

Wojciechowski nie jest celebrytą, a mimo to jest w centrum zainteresowania plotkarskich mediów. Wszystko za sprawą jego życia osobistego. Biznesmen ma bowiem słabość do młodych i pięknych kobiet. Z dwiema byłymi żonami i obecną partnerką ma łącznie sześcioro dzieci: trzech synów i trzy córki.

Obecnie związany jest z 48 lat młodszą modelką Patrycją Tuchlińską, która jest absolwentką inżynierii mechanicznej. Tuchlińska startowała w konkursie Miss Polski 2016. Wystąpiła w pokazie Evy Minge, który odbył się w krynickim hotelu. To tam poznała Józefa Wojciechowskiego. O ich związku zrobiło się głośno w 2018 roku. Po 3 latach związku urodził im się synek Augustyn. Tuchlińska i Wojciechowski pokazują się na meczach reprezentacji Polski, eventach i imprezach. Razem mieszkają w luksusowej willi pod Warszawą nad Zalewem Zegrzyńskim. Ich życie pełne przepychu skrzętnie relacjonuje w mediach społecznościowych Patrycja Tuchlińska. Bajkowe życie 28-latki u boku jej bogatego partnera obserwuje na Instagramie 60 tysięcy osób.

Zanim jednak deweloper spotkał na swojej drodze Tuchlińską, w jego życiu były inne kobiety, zazwyczaj młodsze o kilka dekad. Wojciechowski był dwukrotnie żonaty. Kilkanaście lat spędził w Stanach Zjednoczonych. O pierwszej małżonce Katarzynie niewiele wiadomo. Para wychowała trzy córki.

Drugą żoną była Laura Michnowicz. Tak jak Tuchlińska, zanim poznała Wojciechowskiego, była modelką. Ma na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety, m.in. Miss Publiczności i Miss Media na wyborach Miss Lata w Koszalinie 2005. Związek ze starszym o 37 lat przedsiębiorcą przypieczętowała w 2013 roku. Urodziła dwóch synów, Alana i Alexa, lecz małżeństwo nie przetrwało. Ich rozwód odbył się po cichu. Modelka weszła w nowy związek i urodziła córeczkę Alicję.

W 2017 roku Wojciechowski związał się z celebrytką Beatą Pruską. Jest niewiele starsza od jego obecnej narzeczonej Patrycji Tuchlińskiej. 31-letnia modelka i projektantka mody wystąpiła w popularnym programie telewizyjnym „Damy i Wieśniaczki”. Zdobyła tytuł Miss Polski oraz Runner Up Miss Elegant Universe 2018 i Miss Elegant-World Next Top Model 2017. Pruska już po kilku miesiącach znajomości z o 45 lat starszym biznesmenem publicznie ogłaszała, że planuje z nim ślub. Nie doszło do niego, a ich związek nie przetrwał. Pruska z Wojciechowskim nie ma dzieci. Ułożyła sobie życie i już w 2019 roku została matką.