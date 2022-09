Jubileusz Orkiestry Dętej Chełmińskiego Domu Kultury. Zdjęcia

O Orkiestrze Dętej ChDK

Obecnie grupa koncertowa liczy około 20 osób. Swoimi występami urozmaica imprezy miejskie, uroczystości państwowe, lokalne i kościelne. Repertuar orkiestry jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Od blisko 50 lat zespół wzbogaca życie kulturalne zarówno mieszkańców Chełmna, okolic, jak i całego regionu. Przyczynia się nie tylko do poznania kultury i tradycji narodowych, ale również kształtuje wrażliwość i smak estetyczny młodzieży, dając możliwość rozwijania zainteresowań i talentów artystycznych. Dzięki wytężonej pracy wielu osób, twórczej pasji i zamiłowania do muzyki każdy koncert jest wyjątkowym spotkaniem z muzyką. Obecnie kapelmistrzem jest Bartłomiej Halicki

Przy okazji w ChDK zachęcają do dołączenia do chełmińskich mażoretek, które prezentowały się na scenie Ronda towarzysząc Orkiestrze podczas jej jubileuszu.

Może dołączysz do mażoretek?

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z mażoretkami? Na zgłoszenia w ChDK czekają do końca września. Zajęcia odbywają się w środę od godz. 16 do 17 (ChDK, sala 1), a spróbować swoich sił mogą dzieci od 6 roku życia. Instruktorkami są: Natalia Chachowska i Monika Borek. Mażoretki to zespół taneczny, którego twórczość opiera się na tańcu marszowym. Choreografie to głównie opracowywania układów taneczno-marszowych, nauka kroków marszowych, czy też sztuka prowadzenia pałeczek. Praca nad precyzyjnym wykonywaniem układów składa się na widowiskowe pokazy taneczne. Występują na scenie i biorą udział w defiladach prezentując układy taneczne w towarzystwie Orkiestry Dętej ChDK lub samodzielnie do muzyki nowoczesnej. Zespół koncertuje w kraju i zagranicą m.in. na przeglądach, festiwalach, uroczystościach miejskich oraz konkursach, tańcząc do muzyki orkiestrowej i mechanicznej.