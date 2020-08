Justyna Święty-Ersetic mistrzynią Polski w biegu na 400 metrów. Dramat Piotra Liska

Czołowej polskiej zawodniczki w biegu na 400 metrów nie dziwi fakt, że kibice czekają na rywalizację na jej dystansie. – Sama uważam, że gdybym oglądała to z boku to czekałabym na ten bieg. Zawsze jesteśmy dobrze przygotowane, zawsze jest długa walka. Jesteśmy poza bieżnią przyjaciółkami, ale na bieżni zostawiamy całe serce i walczymy – dodała.

Po złoty medal – i to trzeci z rzędu – sięgnął w sobotę skoczek wzwyż Paweł Wojciechowski, który wygrał konkurs wynikiem 5,61. W ostatniej chwili, już po rozgrzewce, z rywalizacji wycofał się kontuzjowany Piotr Lisek.

– Jakbym skoczył wyżej to lepiej bym się uśmiechnął. A jakby Piotrek był zdrowy i wystartował w tym konkursie, a ja bym go pokonał, to uśmiechnąłbym się jeszcze bardziej. Jest to pewnego rodzaju przełamanie, aczkolwiek konkurs był bardzo trudny. Czekanie dwie godziny, by później w ciągu piętnastu minut oddać sześć skoków to nie jest nic fajnego. Być może powinno się pomyśleć, by mistrzostwa Polski zaczynały się na wyższych wysokościach – mówił Wojciechowski, który w tym sezonie zmaga się z problemami z tyczkami. – Jestem trzeci raz z rzędu mistrzem Polski, piąty w karierze. Za chwilę start w Diamentowej Lidze w Lozannie i mam nadzieję, że tam powalczę z chłopakami na wyższych wysokościach – dodał.