Już 3 czerwca wyjątkowy piknik sportowy na stadionie Korony Kielce „Gramy z Biało-Czerwoną” z gwiazdami polskiej piłki!

To będzie dzień pełen atrakcji nie tylko dla dzieciaków, ale również dla całych rodzin, bo w programie przewidziane są zarówno turniej piłkarski dla dzieci do lat 10, jak i turniej otwarty dla dorosłych. A poza tym strefa warsztatowa dla dzieci, strefa festynowa i strefa ze stołami do teqballa.

– Jestem przekonana, że to będzie cudowny, sportowy dzień zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla tych starszych, którzy też przecież bardzo potrzebują aktywności fizycznej. Cieszę się, że mieszkańcy Kielc i nie tylko, bo przecież zaproszenie skierowane jest do wszystkich, będą mogli wziąć udział w tak niezwykle atrakcyjnie zorganizowanym pikniku – mówi Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, która objęła imprezę patronatem honorowym.

Dzień dziecka pod hasłem „Gramy z Biało-Czerwoną” to wydarzenie pod Patronatem Wiceminister Sportu Anny Krupki, które współorganizowane jest przez Świętokrzyską Federację Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego a także organizacje trzeciego sektora: Fundację Dobry Ruch, Fundację Sportową, Fundację Aktywni dla Polski oraz Stowarzyszenie Wczoraj, Dzisiaj i Jutro. Partnerem wydarzenia jest Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria a głównym sponsorem PZU. Wsparcia udzieliła także Enea Elektrownia Połaniec oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.