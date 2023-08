Już w ten weekend wielki finał ORLEN Summer Superligi w piłce ręcznej plażowej!

– Nie ustajemy w staraniach, by promować ten piękny sport, jakim jest piłka ręczna w wydaniu letnim. Kibice w Płocku pokazali, że rozumieją i kochają piłkę ręczną nie tylko w hali, ale także na piasku. Jestem przekonany, że czeka nas weekend pełen fantastycznych emocji sportowych i świetnej zabawy – mówi Jakub Malinowski, prezes Fundacji Modern Sport, która we współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce organizuje cały cykl. Organizację imprezy wspiera firma ORLEN oraz Miasto Płock.

– Płock to od lat stolica piłki ręcznej w Polsce w każdym wydaniu, i tym halowym, i tym na piasku. Tu odbywają się turnieje na najwyższym poziomie, przy pełnej frekwencji – zauważa Artur Niesłuchowski współorganizator turnieju. Faworytem do zwycięstwa będą zawodnicy Petry Płock. To najbardziej utytułowana drużyna piłki ręcznej plażowej, która ma w swoim dorobku sześć tytułów mistrza Polski. W tym sezonie płocczanie wygrali turniej eliminacyjny w Gdańsku i Bielsku-Białej, który odbył się na początku lipca. Są też aktualnym klubowym mistrzem Europy w piłce ręcznej plażowej.

Najlepsze polskie zespoły pokażą się kibicom w niezwykłej scenerii płockiego Starego Rynku, a stadion zostanie zbudowany tuż przed drzwiami miejscowego ratusza. Do stworzenia specjalnego boiska do piłki ręcznej plażowej w tym miejscu potrzebne było przywiezienie aż czterystu ton piasku. Organizatorzy przygotowali dla kibiców także całą masę atrakcji.

Z pewnością piłka ręczna plażowa szybko rosnącą popularność zawdzięcza promowaniu efektownych zagrań, bo gole zdobyte z tzw. wrzutek, czy też z obrotem o 360 stopni, którymi zachwycają się kibice, liczone są podwójnie. Każdy mecz składa się z dwóch dziesięciominutowych części gry, ale ich wynik liczony jest oddzielnie. Jeśli drużyny wygrają po jednej z nich, zawodnicy wykonują na przemian po pięć rzutów sam na sam z bramkarzem, a jeśli nadal jest remis, to zarządzane są kolejne serie, które trwają aż do wyłonienia zwycięzcy. Z kolei, jeśli któraś z dwóch części meczu zakończy się remisem, to arbiter wznawia grę rzutem sędziowskim, a gra toczy się do pierwszej zdobytej bramki. Rywalizacja toczy się na boisku o wymiarach 27x12 metrów, pole bramkowe rozpoczyna się na szóstym metrze od bramki, a jednocześnie na boisku w każdej z drużyn przebywa po czterech zawodników. Każdy gracz z piłką może zrobić trzy kroki, a, zamiast kozłowania, gracze mogą położyć na chwilę piłkę na piasku, by móc znów wykonać trzy kroki.

Turniej finałowy w Płocku zakończy siódmą edycję ORLEN Summer Superligi. Plażowe rozgrywki z sezonu na sezon cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a ORLEN Summer Superliga jest uważana za czołowy pod względem sportowym i organizacyjnym cykl mistrzowski w Europie.