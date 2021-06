Już za momencik , już za chwileczkę będą wakacje!

Już niebawem rozpoczną się wakacje i każdy już marzy chociaż o odrobinie odpoczynku. Czas jest szczególny z powodu pandemii i dobrze, że wreszcie reżim sanitarny został poluzowany. Działają instytucje kulturalno – oświatowe i można organizować wydarzenia sportowe i kulturalne. To bardzo dużo, bo siedzenie w domu w upalne dni mogłoby stać się nie do zniesienia.

Lipnowski MOSiR przygotuje zajęcia sportowe, a Miejska Biblioteka Publiczna zapewni interesujące spotkania z książkami w roli głównej. Może to być okazja, by polubić czytanie.

Z kolei Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie wraz z końcem roku szkolnego zaprasza do udziału w akcji „Aktywne wakacje”. W ofercie znalazły się atrakcje odpłatne – wyjazd do term w Uniejowie, do Energylandii czy do kina. Jednak w szeregu wydarzeń można wziąć udział za darmo. Należy do nich nocna obserwacja nieba na plaży nad Jeziorem Orłowskim czy nocowanie w bibliotece, które cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodszych czytelników. Ten dreszczyk emocji jest przecież niesamowity!

Po raz kolejny odbędzie się też wycieczka rowerowa. To propozycja dla całych rodzin, by z perspektywy roweru obejrzeć piękne zakątki powiatu lipnowskiego, które często umykają podczas jazdy samochodem. – Wycieczki rowerowe organizujemy od kilku lat – mówi Katarzyna Kwiecińska, dyrektorka Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie. – Zawsze ustalamy taką trasę, podczas której będzie można zobaczyć coś interesujące, co wiąże się z historią ziemi dobrzyńskiej. Już oglądaliśmy tobruki, czyli umocnienia z ostatniej wojny czy średniowieczne grodzisko w Mokowie. W tym roku w pierwszą sobotę lipca okrążymy Jezioro Skępskie Wielkie, zwiedzając po drodze klasztor Ojców Bernardynów. Zwrócimy szczególną uwagę na malowidła wykonane przez Walentego Żebrowskiego. Tworzył on w okresie rokoka i jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego malarstwa tamtego czasu.