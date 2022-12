Kacper Stokowski na podium mistrzostw świata. A już jutro bój o złoto Katarzyny Wasick!

To był wyścig, który na pewno przejdzie do historii pływania i to nie tylko polskiego. Zawodnicy ruszyli do boju, ale po chwili część z nich usłyszała syrenę przerywającą rywalizację. Nie wszyscy się zatrzymali, część zawodników kontynuowała rywalizację i to do samego końca. A jaki był powód przerwania? Nieoficjalnie awaria aparatury.

– Wszyscy usłyszeliśmy ten dźwięk. Wskoczyłem do wody, zacząłem płynąć pod wodą, zobaczyłem, że Amerykanin obok się zatrzymał, a Australijczyk po drugiej stronie płynął. Dużo miałem myśli, czy płynąć, czy stawać, ale uznałem, że popłynę do końca. Później było sporo zamieszania, Australijczyk zapierał się, że nie płynie drugi raz, bo wygrał. Dla mnie nie było problemu i wiedziałem, że jestem gotowy, bo pływam w systemie amerykańskim. A zresztą kiedyś w mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata półfinały i finał rozgrywane były w trakcie jednej sesji, więc już to przerabiałem i byłem na to gotowy. Dla mnie wyszło nawet lepiej – mówi Stokowski.