Kai Huckenbeck bez kontuzji, ale jeden start odpuści

Huckenbeck w tym roku jest stałym uczestnikiem indywidualnych mistrzostw świata, a w cyklu Grand Prix radzi sobie całkiem nieźle. W pierwszej rundzie w Gorican dojechał do półfinałów. Na tym samym etapie zakończył rywalizację w Warszawie, choć mógł dojechać dalej. W półfinałowym wyścigu zaliczył jednak upadek w pierwszym łuku . Uderzenie było na tyle mocne, że żużlowiec nie wyjechał do powtórki.

- To było jak chwilowy nokaut, zamroczenie i Kai musiał odpuścić jazdę - dodaje Jerzy Kanclerz, prezes bydgoskiego klubu. - Na szczęście skończyło się bez poważnych urazów. Zawodnik poinformował nas, że odpuszcza najbliższy start w Szwecji, będzie odpoczywał i przygotowywał się do sobotniej rundy Grand Prix w Landshut oraz do niedzielnego meczu Abramczyk Polonii.