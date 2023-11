Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony - odważne zdjęcia. Gwiazda programu w efektownej i krótkiej sukience

30-letnia Kamila Boś jest piękną blondynką o niebieskich oczach, która wraz z rodzicami prowadzi firmę zajmującą się produkcją pieczarek. Można było się domyślać, że uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" będzie miała duże powodzenie, ale chyba nikt nie spodziewał się, że otrzyma rekordową liczbę listów - niemal 500!

Od momentu, gdy ujawniono finałową piątkę rolników, mężczyźni z całej Polski zaczęli przysyłać do domu "królowej pieczarek" bukiety kwiatów i miłosne listy. To właśnie ta piękna 28-letnia blondynka otrzymała rekordowo dużo listów od kandydatów - około pół tysiąca. Kamila długo była sama i w końcu kuzynka namówiła ją do poszukania miłości w "Rolnik szuka żony".

Kamila Boś prowadzi gospodarstwo w Starej Kornicy na Mazowszu. Zajmuje się uprawą pieczarek i mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Nie zniknęła też z showbiznesu, a w ostatnim czasie mogliśmy ją spotkać między innymi na pokazie mody.