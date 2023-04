Kijewianie świetnie bawili się na Biesiadzie Góralskiej w Kijewie Królewskim. Zdjęcia

Góralskie przyśpiewki i piosenki, a także świetna lekcja z góralskiego folkloru - to wszystko było udziałem artystów, którzy zaprosili mieszkańców gminy Kijewo Królewskie na Biesiadę Góralską.

Góralski nastrój w kijewskiej świetlicy

Goście przeszli szybki kurs tańców ludowych, co zaprezentowali od razu po pierwszych instrukcjach. Prowadząca rozbawiała publiczność do łez, opowiadając historie, anegdoty oraz żarty przywiezione prosto z Beskidu Śląskiego. Kapela góralska "Beskidzcy Zbóje" wprowadziła wszystkich w góralski nastrój. Była to świetna porcja muzyki i zabawy z południa Polski.