Kilkaset tysięcy złotych trafi do stowarzyszeń z Brodnicy. Poszukiwane są osoby do wzięcia udziału w projektach Karina Knorps-Tuszyńska

W środę, 7 września w siedzibie Stowarzyszenia LGD w Brodnicy przekazano granty dziewięciu stowarzyszeniom z Brodnicy

Do końca 2021 r. w Brodnicy zrealizowanych zostanie dziewięć projektów, w których będzie mogło wziąć udział ok. 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz trzynaście osób z ich otoczenia. Brodnickie stowarzyszenia podpisały już umowy na dofinansowanie tych kilku projektów. Wkrótce rozpocznie się poszukiwanie chętnych do udziału w spotkaniach i zdobycia nowej wiedzy.