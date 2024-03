Kim jest Janina, uczestniczka programu "Sanatorium Miłości"? Zobaczcie szczegóły! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Janina z "Sanatorium Miłości 6" to historia walki z samotnością i poszukiwania nowych szans. Jej udział w programie to nie tylko szansa na nową miłość, ale także dowód na to, że życie po emeryturze może być pełne niespodzianek i nowych możliwości. Oby Janina znalazła wreszcie swoje szczęście! Jaka jest Janina z "Sanatorium miłości"? O tym w naszym artykule.