Kino Helios w Bydgoszczy zaprasza panie na "Włoskie wakacje"! Będzie gorąca atmosfera i nagrody!

„Włoskie wakacje” i skąpana w słońcu Toskania… Czy może być coś piękniejszego? To wszystko możecie przeżyć wybierając się w środę 26 sierpnia do Kina Helios w Bydgoszczy na film o tym właśnie tytule. Będzie to seans w cyklu Kino Kobiet, tak lubianym przez panie, które dzięki temu mają okazję spędzić czas w pozytywnym towarzystwie mamy, siostry lub przyjaciółki, a ponadto – jest to zawsze świetna zabawa połączona z możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród.

"Włoskie wakacje" to film, w którym na ekranie pojawi się świetny aktor Leem Neeson.

Malownicza wioska w Toskanii, lokalne wino, najlepsze risotto i włoskie słońce, które zmienia wszystko. Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce? Robert i jego syn Jack od lat utrzymują kontakt raczej sporadycznie, a jedną z niewielu łączących ich rzeczy jest rodzinna willa we Włoszech. Kiedy Jack wpada w finansowe tarapaty, postanawia odezwać się do ojca i namówić go do sprzedaży domu. Obaj chcą jak najszybciej załatwić sprawę i wrócić do swojego londyńskiego życia.