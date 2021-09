"Kino Kobiet" w bydgoskim "Heliosie". Na ekranie komedia roku "Teściowie"!

Zobacz wideo: Casting do filmu "Negatyw" Roberta Wichrowskiego w Bydgoszczy

Czy wesele po odwołanym ślubie to przepis na katastrofę? Przekonamy się o tym w środę! Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna i Adam Woronowicz w komedii roku "Teściowie".

Dwie rodziny różni wszystko – pochodzenie, status, zawartość portfela, gust. Rodzice pana młodego (Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński) i panny młodej (Izabela Kuna i Adam Woronowicz) początkowo są w szoku. Co takiego się stało? Kto zawinił? Co z weselem? Czy witać gości? Grać muzykę? Polewać wódkę? Kto pokroi tort? Od słowa do słowa uprzejme uśmiechy zamieniają się w publiczne pranie brudów. Aż wreszcie wybucha prawdziwa bomba… A tymczasem, wesele rozkręca się w szaloną imprezę. I nikomu nie przeszkadza brak młodej pary.

- Mimo iż film dzieje się w obecnych czasach, to dla urozmaicenia zapraszamy do przebrania się w stroje weselne z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - mówi Alicja Rączka, dyrektor Kina Helios w Bydgoszczy.

Początek seansu o godz. 18. Tradycyjnie przed filmem nie zabraknie konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Jak zawsze jest też motyw wieczoru.