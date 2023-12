Klaudia el Dursi inspiruje - zdjęcia. Oto TOP kreacje modelki i prowadzącej "Hotel Paradise" [10.12.2023]

Klaudia el Dursi - rodzina

Takie modne kreacje ma Klaudia el Dursi - zdjęcia

Klaudia el Dursi - kariera

"Od dziecka miałam w sobie zwierzę sceniczne. Brałam udział we wszystkich konkursach recytatorskich, przedstawieniach. Prowadziłam wszystkie apele w szkole. Zawsze grałam pierwsze skrzypce. Występowałam w "Mini playback show", "Od przedszkola do Opola". Potem przyszedł czas na reklamy, reklamy telewizyjne, epizody w serialach i w filmach".

"Wiele propozycji po prostu przychodziło do mnie. Sama raczej o nie nigdy o nie zabiegałam, nie walczyłam. Zawsze to ktoś wyciągał do mnie rękę, dawał szansę. Tak też było z castingiem do "Top Model". Moja przyjaciółka wręcz zmusiła mnie do nagrania filmiku. Byłyśmy akurat na Myconos na sesji zdjęciowej, biegłam głodna na kolację i nie miałam na to siły. Powiedziała zróbmy to teraz! Nagrałyśmy go i wysłałyśmy go podczas tej kolacji. Za pewnym czasie otrzymałam telefon, że spodobam się produkcji i dostałam zaproszenie na casting jurorski".