Klub Młode Wilki z Golubia-Dobrzynia na olimpiadzie specjalnej w Poznaniu. Zobacz zdjęcia

- Bądź FIT to projekt mający na celu poprawę i ochronę zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną (ND). Bądź FIT oferuje uczestnikom holistyczne, spersonalizowane spojrzenie na zdrowie. Program daje szansę na to, aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły zmienić swój styl życia poprzez zmianę sposobu żywienia, codzienne ćwiczenia i dokonywanie innych, zdrowszych" wyborów – informuje Natalia Nowak, dyrektor regionalny Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny OSP Wielkopolskie – Poznań.