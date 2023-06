Kolejny komplet Wiktora Przyjemskiego, ale też kolejna kontuzja. Porażka Abramczyk Polonii Bydgoszcz w Gdańsku

Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 47:43

Bydgoszczanie jednak pojechali do Gdańska osłabieni. W piątek sfinalizowano wypożyczenie Mateusza Szczepaniaka z Grudziądza, który zastąpił w składzie kontuzjowanego Daniela Jeleniewskiego. Dzień przed meczem okazało się, że znowu zabraknie dodatkowo Andreasa Lyagera. Duńczyk zmaga się z kontuzją dłoni, w sobotę próbował sił w turnieju SEC w Częstochowie, ale już podczas sesji treningowej okazało się, że rywalizacja na torze wciąż jest wykluczona. I jak się później okazało, to nie był koniec kadrowych problemów w zespole.

O swoim pierwszym starcie w barwach Abramczyk Polonii Szczepaniak będzie chciał szybko zapomnieć. - Nie mogę nic złapać, ani na starcie, ani na trasie. Inaczej sobie wyobrażałem, ale musze zachować spokój, wyciągnąć wnioski i iść do przodu - przyznał żużlowiec.

Gdzie byłaby Abramczyk Polonia bez Przyjemskiego? Junior notuje statystyki chyba dotąd niewidziane w I lidze. W ostatnich 25 wyścigach ligowych przegrał z... jednym rywalem. - Cały czas pracuje nad sylwetką, torem jezdy, analizuję każdy swój występ. Cały czas mam jeszcze dużo do poprawiania. Dlatego zacząłem jeździć w Szwecji, żeby lepiej radzić sobie z trudnymi torami - przyznał Przyjemski.

W Gdańsku do juniora dołączył Szymon Szlauderbach, który kiepsko zaczął, ale potem zaczął wygrywać swoje kolejne wyścigi. Pozostali seniorzy startowali w kratkę, więc Wybrzeże broniło cały czas skromnej przewagi. Co gorsza, kiepsko czuł się Dawid Bellego po upadku dzień wcześniej i w trzeciej serii już nie pojawił się na torze. To oznaczało, że Abramczyk Polonia musiała sobie radzić bez trzeciego z podstawowych zawodników.

Mimo tych problemów po dwóch indywidualnych wygranych Przyjemskiego Abramczyk Polonia prowadziła 4 punktami. Niestety, w końcu zabrakło armat i dwa kolejne wyścigi to gdańszczanie wygrali podwójnie. Jeszcze w ostatnim wyścigu była szansa na remis, naprawdę niewiele brakowało, aby Bjerre i Szlauderbach wygrali start, ale z wewnętrznego pola przedarł się na czoło Daniel Kaczmarek.