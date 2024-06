Kolorowo! Wesoło! To 20. urodziny Warsztatu Terapii Zajęciowej "To My" w Grudziądzu. Mamy zdjęcia z uroczystości

20-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. Jubileusz Warsztatów Terapii Zajęciowej "To My"

We wtorek (11 czerwca) w teatrze w Grudziądzu odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej "To-My" w Grudziądzu

- 20 lat... Nie wiem kiedy minęło... - wzruszona mówiła Hanna Lewandowska , kierująca WTZ „To-My”. - Zawsze powtarzam, że to moje drugie dziecko. Na co moja córa odpowiada: całe szczęście, że drugie, a nie pierwsze!

Dziesiątki życzeń dla WTZ "To-My" w Grudziądzu

„Przez lata warsztat stał się ważnym miejscem integracji i wsparcia, a jego działalność przyczyniła się do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie” - list od wojewody odczytał Paweł Bednarski , jego pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.

- Pokazujecie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą, aby realizować swoje marzenia, pokazać swoje talenty, być czynnym uczestnikiem życia w mieście, w rodzinie. I to jest piękne - mówiła Aleksandra Gierej , dyrektor wojewódzkiego oddziału PFRON-u. I dodała: - Jesteście naszą perełką, jednym z największych warsztatów w Polsce, największym w naszym województwie.

- Działacie przepięknie, działacie świetnie, rozsiewacie to dobro nie tylko do uczestników warsztatów, ale rozszerzacie na mieszkańców Grudziądza - to z kolei Róża Lewandowska, wiceprezydent miasta.