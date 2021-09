Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sępólnie już gotowe. Do wykupienia 30 nisz

Z inicjatywą powstania kolumbarium na cmentarzu komunalnym na początku kadencji wyszedł Leszek Kąkol, radny Rady Miejskiej w Sępólnie, który złożył wniosek o jego budowę. Początkowo miała go finansować gmina, jednak uznała, by inwestycją zajął się zarządca obiektu, czyli Zakład Transportu i Usług w Sępólnie i to spółce zleciła wykonanie i sfinansowanie kolumbarium. Jego budowa rozpoczęła się w sierpniu i trwała półtora miesiąca. Jednomodułowy monument jest już gotowy.

- Obiekt liczy 30 nisz, w każdej zmieszczą się 4 urny. Wykonany został z gotowych prefabrykatów i obłożony kamieniem granitowym. Mieszkańcy mogą już wykupywać nisze – mówi Grzegorz Gliński, prezes Zakładu Transportu i Usług w Sępólnie.

Po stronie spółki leżało wykonanie fundamentów. Montaż pozostałej części zamontowała firma zewnętrzna. Koszt inwestycji to 70 tysięcy złotych, z czego 50 tys. Wyniosło wykonanie samych prefabrykatów.