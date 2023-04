Konkurs najwyższych lotów! Królowie skoku wzwyż na Śląskim

Po co mieć jednego mistrza olimpijskiego, jeżeli można dwóch? Gianmarco Tamberi i Mutaz Essa Barshim w Tokio napisali historię sportu, a wzajemnym gestem fair play zdobyli serca kibiców. 16 lipca na Stadionie Śląskim przekonamy się, czy królowie skoku wzwyż już zawsze będą skakali na remis. Trwa sprzedaż biletów na starcie gigantów lekkoatletyki.

Organizatorzy polskiego przystanku Diamentowej Ligi odsłaniają kolejne nazwiska gwiazd wydarzenia. W Silesia Memoriale Kamili Skolimowskiej, który na stałe trafił do kalendarza prestiżowej serii, wystąpią lekkoatleci najwyższych lotów. Dosłownie, bo dokładnie na takie stać Gianmarco Tamberiego i Mutaza Essę Barshima. – Razem mają aż 25 medali najważniejszych międzynarodowych imprez. Barshim, który w treningach przeskakiwał poprzeczkę wieszaną powyżej rekordu świata (2,45 metra), zdobywał medale olimpijskie na trzech ostatnich igrzyskach. W konkurencji, której czołówka zmienia się dość często, a żywotność liderów jest raczej ograniczona, to pomnikowe postacie. Do tego charyzmatyczne. W przypadku Katarczyka należy dodać, że to rzadki gość na mityngach. Od dłuższego czasu starannie dobiera występy, szykując się do głównych imprez sezonu. To pokazuje, co go interesuje: być jeszcze większą legendą, a przecież już zasługuje na takie miano – cieszy się Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej.

– Nie mogę doczekać się przyjazdu na Śląsk. To mój pierwszy raz w tym regionie. Od lat moje relacje z Polską są szczególnie zażyłe, z uwagi na polskiego trenera. Regularnie bywam w waszym kraju na obozach i zawsze ciepło je wspominam te wizyty. Chcę odwdzięczyć się za tę gościnę wysokimi lotami! – zapowiada Barshim. Te same marzą się Tamberiemu. – Pamiętacie mnie jeszcze na Śląsku? Bo ja was tak. Mój ostatni start tutaj był otoczony genialną, głośną i żywą publicznością. Polscy kibice są naprawdę wyjątkowi, to żadna przesada. Dlatego zakreśliłem już datę w kalendarzu, cudownie byłoby widzieć was tam znów taki tłum fanów lekkoatletyki – ma nadzieję Włoch. Skok wzwyż w takiej obsadzie od przynajmniej półtora roku dodatkowo marzy się fanom Królowej Sportu na wszystkich kontynentach. A możliwość obejrzenia rywalizacji Włocha i Katarczyka stała się tak pożądana, odkąd obaj na igrzyskach w Tokio wywalczyli złoty medal. Tam Japończycy na ostatnią chwilę grawerowali dodatkowy krążek za pierwsze miejsce, bo nikt nie miał prawa wcześniej spodziewać się w tej konkurencji remisu. Nikt, kto nie wiedział, jakie relacje łączą prywatnie obu mistrzów.

– Jesteś moim prawdziwym przyjacielem – to wtedy na Stadionie Olimpijskim padły z ust Tamberiego słowa, które przedrukowano w kolejnych dniach we wszystkich sportowych gazetach na świecie. Trenowany przez Stanisława Szczyrbę Barshim zapracował na takie miano, odkąd przed igrzyskami zmotywował swojego rywala do powrotu do sportu po poważnej kontuzji, zerwaniu ścięgna Achillesa. Włoch zacisnął zęby, cierpliwie leczył uraz i zdążył powrócić do formy w najważniejszym momencie kariery. Kiedy obaj w finale olimpijskim odpadli na tej samej wysokości z taką samą liczbą zrzutek, to znów Katarczyk zademonstrował wielkie serce. Miliony telewidzów były świadkami rozmowy Mutaza z sędzią, którego skoczek spytał o konieczność rozgrywania dogrywki. – Nie, nie jest potrzebna. Obaj możecie być zwycięzcami – padło w odpowiedzi. – OK, kończmy więc – uznał 30-latek. Chwilę później przekazał wiadomość koledze i po prostu się rozpłakali. Tamberi położył się na stadionie i wyciągnął gips – ten sam, który noszony wcześniej na nodze o mały włos pozbawiłby go marzeń.

– Występy tej dwójki są dziś nie tylko gwarancją wielkich sportowych emocji i skoków najwyższej klasy. Mutaz i Gianmarco to ambasadorzy człowieczeństwa, empatii i takich wartości jak przyjaźń. Czuję dumę na myśl, że 16 lipca obaj upamiętnią Kamilę Skolimowską i wystąpią na Stadionie Śląskim – komentuje marszałek województwa Jakub Chełstowski. Barshim i Tamberi byli już gośćmi na „Kamie”. W 2016 roku, jeszcze w Warszawie, Katarczyk wygrał wynikiem 2,35 m, który do teraz pozostaje rekordem zawodów. Z kolei Włoch miał już okazję startować na Śląskim i przed dwoma laty uzyskał 2,30 m. W Diamentowej Lidze w Polsce będzie to jednak ich debiut. Skoczkowie tym samym dołączają do już elitarnego grona gwiazd tegorocznego mityngu. Organizatorzy wcześniej potwierdzili występy m.in. Armanda Duplantisa – rekordzisty świata w skoku o tyczce – oraz Jakoba Ingebrigtsena, najszybszego Europejczyka w biegu na 1500 m w dziejach.

– 16 lipca na Stadionie Śląskim nie zabraknie oczywiście fundamentów naszej reprezentacji i multimedalistów największych imprez. Już teraz możemy potwierdzić, że w polskim mityngu Diamentowej Ligi wystąpią m.in Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki, Natalia Kaczmarek, Piotr Lisek czy Ewa Swoboda, a wymienione wyżej gwiazdy z zagranicy to dopiero początek wielkich ogłoszeń. Stale pracujemy nad następnymi i niebawem podamy kolejne nazwiska. Naszą ambicją jest mityng na sportowym poziomie, jakiego nasz kraj w lekkoatletyce do tej pory nie widział – zapowiada Małachowski. Na platformie eBilet.pl trwa sprzedaż biletów na Diamentową Ligę na Stadionie Śląskim. Organizatorzy wydarzenia zbierają również wyjątkową drużynę najmłodszych, którzy w dniu zawodów stworzą eskortę przy wyprowadzaniu gwiazd na ich konkurencje. Szczegóły zapisów dla dzieci, podobnie jak inne ważne aktualności związane z Silesia Memoriałem Kamili Skolimowskiej, można śledzić na stronie internetowej MemorialKamili.pl oraz w mediach społecznościowych: Facebooku, Instagramie, TikToku i Twitterze.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!