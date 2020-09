Koronawirus w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Nowe przypadki po rodzinnym spotkaniu

- Kilka zakażeń z ostatnich dni dotyczyło jednej rodziny z gminy Zbójno. Miała ona spotkanie rodzinne z gośćmi ze Śląska. Pacjenci ostatecznie trafili do szpitala jednoimiennego w Grudziądzu. Wcześniej jedna osoba miała kontakt z pracownikami służby zdrowia z naszego powiatu, z zachowaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń. Na szczęście nie doszło do rozprzestrzenienia się koronawirusa. Nikt z personelu medycznego nie został zakażony, co potwierdza, że reżim sanitarny jest przestrzegany – wyjaśnia starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski.

Zgodnie z procedurą NFZ w szpitalu w Golubiu-Dobrzyniu stosowana jest zasada triażu. Każdy pacjent, który trafia do placówki podlega wstępnej diagnozie – ma mierzoną temperaturę ciała, sprawdzane objawy oraz jest robiony wywiad epidemiologiczny. Gdy jest podejrzenie zakażenia Covid-19, to pacjent trafia na tzw. izbę przyjęć B, jest odizolowany od innych pacjentów. Tu pobierany jest wymaz. W ekspresowym tempie materiał jest przewożony do laboratorium do Bydgoszczy, gdzie robiony jest test genetyczny.

Szpital w Golubiu-Dobrzyniu przestrzega reżimu sanitarnego, nie tylko w czasie epidemii koronawirusa