Koronawirus w Uzdrowisku Ciechocinek. NFZ nie zapłaci za kwarantannę blisko 300 kuracjuszy

- Jeszcze w ubiegłym tygodniu jeszcze w piątek próbowałem się dowiedzieć ustnie kto sfinansuje zatrzymanie tych blisko 300 ludzi na kwarantannie - mówi Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek S.A. - W poniedziałek miał zebrać się zespół sztab kryzysowy z udziałem wojewody. 25 sierpnia wysłałem pismo do wojewody z pytaniem, kto sfinansuje, kto poniesie te koszty, bo - jakby nie było - wyręczam administrację państwową. Nawet już nie chodzi o same koszty kwarantanny, koszty pobytu kuracjuszy, ale o opiekę nad ludźmi. Wyręczamy obecnie administrację państwową w kwestii opieki nad ludźmi którzy powinni zostać przetransportowani do miejsca kwarantanny zbiorowej - dodaje Zajączkowski.