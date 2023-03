Krety wkurzają ogrodników w naszym regionie. Takie rośliny mogą je teraz odstraszyć

Kilkanaście kopców na jednym trawniku to nic dziwnego, jeśli w naszym ogrodzie zadomowi się kret. W poszukiwaniu dżdżownic i larw kret drąży tunele na głębokości 20–50 cm. To wąskie kanały (ok. 6 cm średnicy), zajmujące od 2000 do 6000 metrów kwadratowych. Kret ma silne łapy z mocnymi pazurami, dzięki którym potrafi kopać z prędkością 13 metrów na godzinę.