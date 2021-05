Kropka z Sępólna gwiazdą biblioteki. Książka plus kot – połączenie idealne

Zwierzak od razu zaskarbił sobie sympatię bibliotekarzy. Kot codziennie cierpliwie czeka pod drzwiami, aż ktoś je otworzy. Gdy wejdzie, radośnie wbiega po schodach i nie sposób jej dogonić. Gdy pracownicy wychodzą – ona nie chce i wtedy pokazuje swój charakterek. I tak od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 17 przebywa razem z bibliotekarzami. Można powiedzieć, że z nimi pracuje. A bibliotekarze zawsze mają dla niej przygotowane coś smacznego.

- Znaleźć ją można praktycznie w każdym miejscu, ale chyba najlepiej jej w czytelni dziecięcej. Na co dzień to bardzo spokojne i sympatyczne zwierzątko, które polubili czytelnicy . Bywały dni, kiedy podczas spotkań autorskich w czytelni dziecięcej było ponad 100 dzieci. Zawsze była gwiazdą i tylko raz z nadmiaru euforii dzieci jej obecnością uciekła. Z nami przetrwała także czas pandemii, choć jej kontakty z czytelnikami nie są tak grupowe, powiedziałabym raczej osobiste, twarzą w twarz, ale bezkontaktowe – określa dyrektor Kędzierska.

A kotka raz to przebywa w wypożyczalni, raz w czytelni. I to na obu piętrach.

Gdy dla kadry praca w bibliotece to nie relaks, dla Kropki – i owszem. Głównie to wyleguje się, chociaż zdarzy się, że zajrzy do systemu i przypomni o zbytnim przytrzymaniu książki, przejrzy prasę, dopilnuje, by każdy wchodzący zdezynfekował ręce i zrobi małe roszady na bibliotecznych półkach. Ale fotografie kota nie przypominają pracy bibliotekarza.