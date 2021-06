Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wchodzą w decydującą fazę. Zaczyna się faza pucharowa Euro 2020. Zasada jest prosta: przegrywający żegna się z turniejem!

Kto dziś gra na Euro 2020? 1/8 finału Holandia - Czechy. Gdzie oglądać? O której mecz?

W trzecim meczu 1/8 finału rozgrywanym w Budapeszcie Holandia zmierzy się z Czechami.

Holendrzy grupę przeszli bez straty punktu. Najpierw pokonali Ukrainę 3:2, potem wygrali z Austrią 2:0, by na koniec zwyciężyć Macedonię Północną 3:0.

Z kolei Czesi całkiem pewnie wywalczyli awans do fazy pucharowej, pokonując Szkocję 2:0, remisując z Chorwacją 1:1 i przegrywając z Anglią 0:1. Trzecia lokata wystarczyła do awansu.

POLECAMY!