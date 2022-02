Ktoś przebija opony na osiedlu Nowym w Inowrocławiu. Jest petycja w tej sprawie

Sprawą zainteresował się radny Dobromir Szymański.

- Od około dwóch miesięcy nieznany sprawca nagminnie przebija opony w naszych samochodach zaparkowanych przy krzyżujących się ulicach: gen. Władysława Sikorskiego i ks. Piotra Wawrzyniaka. Ostatnimi zdarzeniami było te z 3 lutego, kiedy uszkodzonych zostało około 6 pojazdów. Kolejny incydent powtórzył się także dnia następnego, gdzie uszkodzony został jeden samochód przy pobliskim sklepie "ABC" - informuje radny Dobromir Szymański.

Podkreśla, że sprawa została zgłoszona organom ścigania. Sprawcy jeszcze nie ujęto.

- To powoduje, że boimy się o własne życie i bezpieczeństwo, naszych bliskich, a przede wszystkim dzieci. Nie wiem bowiem, co jest motywacją sprawcy i do jakich czynów może się jeszcze posunąć - dodaje Szymański.