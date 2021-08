Kujawianka Izbica Kujawska pierwszym liderem. Podsumowanie 1. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, klasyfikacje strzelców i asystentów

Po zmianie stron dublet zanotował Gabriel Santos Falciano (ostatnio grał w Cuiavii, strzelił m. in. trzy gole Wdzie w ostatniej kolejce minionego sezonu) i świecianie odnieśli pewną wygraną.

Pierwsza bramka w sezonie padła w piątek w Świeciu. Zdobył ją Karol Maliszewski . Gospodarze tylko do przerwy mieli kłopot ze Spartą.

W piątek (6 sierpnia) Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej poinformował, że skład czwartej ligi uzupełniono o najwyżej sklasyfikowanego spadkowicza z tej klasy rozgrywkowej czyli Cuiavię Inowrocław (w 5 lidze, gr. 2, pozostanie Pogoń II Mogilno, a w A klasie gr. II Zagłębie Piechcin). Tym samym w 1. kolejce nie doszedł do skutku mecz w Chełmnie.

Do meczu na szczycie doszło w Rypinie, gdzie zagrały ekipy głośno mówiące o awansie. Do Lecha wrócił Sławomir Suchomski, który w sezonie 2011/12 wprowadził zespół do drugiej ligi. Teraz na 100-lecie klubu działacze chcą też świętować sukces. Dokonali 7 transferów. Włocłavia pozyskała aż 9. nowych piłkarzy.

- Mecz był wyrównany. Zadecydował jeden błąd i straciliśmy trzy punkty - podsumował Krzysztof Bartnicki, wiceprezes Lecha.

W jedynym niedzielnym meczu, grająca przez ponad 70 minut w osłabieniu (czerwona kartka dla Bartłomieja Delekty) Pogoń, bramkę straciła po rzucie rożnym w trzeciej minucie doliczonego czasu gry.