Kwietniowe Kino Kobiet w Heliosie w Bydgoszczy. Będzie komedia romantyczna "Skołowani" plus inne atrakcje

26 kwietnia (w środę) o godzinie 18.00 rozpocznie się kolejny pokaz Kina Kobiet w Heliosie (ul. Fordońska 141 w Galerii Pomorskiej). Podczas niego będzie okazja zobaczyć polską komedię romantyczną "Skołowani" z Agnieszką Grochowską i Michałem Czerneckim w rolach głównych. Warto pokazać się wcześniej, o 17.15, bo atrakcje będą czekać, w tym konkursy z nagrodami.

Każda z przybyłych pań otrzyma podwójną wejściówkę do Fit&Sport Studio, a do wygrania będą m.in. voucher na Loże VIP z wódką Ostoya i napojem od AVA 3.0, vouchery na usługę pośrednictwa od JAWA Nieruchomości, vouchery od Strefy Kobiety - wypożyczalni sukienek na wypożyczenie stroju wieczorowego, do tego makijaż oraz sesja coachingowa. Czeka także pobyt ze śniadaniem w hotelu dla dwóch osób w My Story Gdynia Hotel, vouchery od Haze Dance Studio, voucher na indywidualną lekcję makijażu własnego od Warsztatowni, kupony podarunkowe do Salonu Optycznego Fielmann w Galerii Pomorskiej, bony podarunkowe od Body Evolution Bydgoszcz, voucher na kobiecą/rodzinną sesję fotograficzną od Aurelia Ratajczak fotografia. Upominki kosmetyczne, zestawy kosmetyków i biżuteria również trafią do pań.