Legendy zamku golubskiego zainteresowały blogera i Onet

Kolejna zamkowa legenda głosi, że zamek w Golubiu był połączony Podziemnym Tunelem z zamkiem w Radzikach Dużych. Wieść on miał pod rzeką Drwęcą i w czasie wojny polsko-szwedzkiej pomóc mieszkańcom miasta w ucieczce przed szwedzkimi najeźdźcami. Szwedzi mieli udać się tym korytarzem za miejscowymi. Jednak drogę odciąć im miał potężny kamień, który wpadł do rzeki, co w konsekwencji doprowadzić miało do załamania sklepienia tunelu. Warto wypatrywać głazu w nurcie Drwęcy.

Podczas wizyty w Golubiu-Dobrzyniu w wypożyczalni kajaków podróżnik spotkał byłego pracownika WOPR-u, zapytał „gdzie jest ów głaz z legendy?”. Miał on wskazać miejsce, w poszukiwaniu którego ruszył blogger. W lokalizacji głazu pomógł mu kolejny starszy mężczyzna. Opowiedział liczne historie o kajakach, które wadzą dnem o głaz, jak w latach 60 flisacy spławiali tędy do tartaków tratwy z drewnem, wiązali tratwy to tego głazu, tratwy stały nawet w kilkukilometrowych kolejkach do tartaku. Według jego relacji tratwy rozbijały się o głaz, gdy flisak nie znał rzeki, robiły się zatory, okoliczne dzieci miały z tego zabawę, także barki metalowe, które płynęły do Torunia – uległy tu uszkodzeniu, a jedna nawet utonęła i na pół roku żeglugę zablokowała. Starszy mężczyzna opowiadał też jak doświadczeni flisacy łączyli tratwy po kilka, szli na ostatnią i hamowali, wówczas zespół się prostował i szedł bokiem szorując o brzeg albo górą. Miały być próby usunięcia głazu - jednak sto chłopów i dziesięć traktorów, nie dali rady głazu wyciągać, a gdy około 1970 roku przyjechali saperzy, bo wojsko miało głaz załatwić bombą, zdecydowano, że to nie jest możliwe, bo pół miasta by w powietrze musieli wysadzić. „Lokalny przewodnik” potwierdził bloggerowi, że jest także tunel łączący miasto z zamkiem, opowiedział też jak w lesie, za młynem, jego brat wchodził do połowy tunelu i wycofywał się, bo dalej był już strach ze względu na ciemności.