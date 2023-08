Lekkoatleci nie odpuszczają! Kolejne trzy medale w Chengdu!

Polka już od pierwszego rzutu plasowała się na trzeciej pozycji i choć ten wynik dwukrotnie poprawiła to jednak nie dała rady wskoczyć na wyższą pozycję. Tym samym wywalczyła brązowy medal, podobnie jak dzień wcześniej inny młociarz Dawid Piłat, który był trzeci w rywalizacji mężczyzn. Pierwsze dwa miejsca wśród kobiet zajęły reprezentantki Chin. Do drugiej Polka straciła osiemdziesiąt centymetrów, a w najlepszej próbie rzuciła młot na odległość 68,65 m.

– Bardzo się cieszę z tego medalu, bo to były bardzo fajne zawody. Dałam z siebie wszystko, aby ten medal przywieźć do Polski. Jest pewien niedosyt, bo lepsze medale były w zasięgu ręki, ale cieszę się z miejsca na podium. Chińska publiczność bardzo mocno wspierała chińskie zawodniczki, ale dla mnie to też było na plus – mówiła Aleksandra Śmiech.

Również od samego początku konkursu w trójskoku trzecie miejsce zajmowała Adrianna Laskowska. Polka zaliczyła tylko dwie udane próby, ale zarówno pierwsza, jak i druga były na tyle dalekie, że dawały jej brązowy medal. Cztery ostatnie skoki Laskowska spaliła. Na czwartym miejscu w tym konkursie uplasowała się inna reprezentantka Polski Karolina Młodawska, która uzyskała wynik 13,59 m i do trzeciej Laskowskiej straciła 24 centymetry.

– Do ostatniego skoku nie mogłam być pewna tego medalu, więc walczyłam do końca. Co skok odsuwałam pół stopy do tyłu, bo myślałem, że skoczę z zapasem. Te skoki, niestety spalone, były dalekie i mogłam tu powalczyć o srebrny medal. Mimo wszystko jestem bardzo szczęśliwa, to jest nie do opisania – mówiła Młodawska.

Ostatnią konkurencją w sobotę był bieg na 110 metrów przez płotki z udziałem Krzysztofa Kiliana. Polak, podobnie jak Aleksandra Śmiech i Adrianna Laskowska opuścił stadion z brązowym medalem. Kiljan uzyskał czas 13,55 sek. i przegrał z reprezentantami Japonii i Chin.